Губернатор раскрыл подробности попытки атаки ВСУ на Калужскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытались атаковать Калужскую область с помощью беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщил губернатор российского региона Владислав Шапша в Telegram-канале.

«Сегодня ночью силами ПВО на территории региона были уничтожены 4 БПЛА. Они были уничтожены на территории Кировского, Сухиничского, Барятинского и Боровского районов», — отчитался губернатор.

Он добавил, что на местах происшествия работают сотрудники оперативных служб. Предварительно, никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.

ВСУ попытались атаковать еще один российский регион

Об атаке ВСУ в ночь на 10 июня также сообщали жители Татарстана. В Нижнекамске произошла серия взрывов, впоследствии в сети появились кадры уничтожения дрона ВСУ над Елабугой.