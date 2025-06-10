На Украине заявили о массированной атаке дронов на Киев

Российские дроны массово атаковали Киев, сообщает украинское издание «Обозреватель».

По его данным, повреждения зафиксированы в шести районах города, среди них: Дарницкий, Оболонский, Голосеевский, Деснянский, Шевченковский и Подольский. Мэр города Виталий Кличко рассказал о пожарах в результате падения обломков беспилотников.

В небе над Украиной заметили около 150 БПЛА

Ранее в небе над Украиной заметили более 100 беспилотных летательных аппаратов «Герань-2». Кроме того, по данным «Военного осведомителя», Воздушно-космические силы России подняли в воздух дальнюю авиацию. Подробности пока не сообщаются.