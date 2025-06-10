Военные из КНДР, которые принимали участие в освобождении Курской области, «действовали очень быстро», заявил ТАСС украинский пленный Виталий Бровко.

По его словам, перед засадой он и его сослуживцы только успели связаться с командиром, которому сказали, что на позиции «все хорошо». Уже через 30 секунд их взяли в ллен, рассказал Бровко. Он отметил, что это произошло на четвертый день его пребывания в приграничье.

NYT: элитный спецназ КНДР прибыл в один из российских регионов

4 июня лидер КНДР Ким Чен Ын и секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу обсудили ситуацию вокруг Украины и вклад корейских бойцов при освобождении Курской области. Они также поговорили о перспективах восстановления региона.