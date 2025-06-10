Пленный Олег Константинов в беседе с ТАСС заявил, что командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) отдавало приказы удерживать позиции в курском приграничье любой ценой.

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«Это геноцид украинского народа, уничтожение людей», — отметил собеседник агентства.

Блиндаж их группы был полностью разрушен, а командование все равно отдавало приказы удерживать позиции, заявил Константинов. По словам пленного, их позиция располагалась в лесных насаждениях недалеко от села Плехово в Суджанском районе.

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Ранее военнопленный ВСУ рассказал об иностранных наемниках на сумском направлении. По его словам, в рядах украинской армии находились солдаты из Японии и Колумбии.