В небе над Украиной заметили около 150 БПЛА

Более 100 беспилотных летательных аппаратов «Герань-2» находятся в воздушном пространстве Украины. Об этом сообщил Telegram-канал «Военный обозреватель».

«Не менее 150 БПЛА-камикадзе "Герань-2" в эти минуты в воздушном пространстве Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, по его данным, Воздушно-космические силы России подняли в воздух дальнюю авиацию. Подробности пока не сообщаются.

Российские войска нанесли удар по аэродрому ВСУ в ответ на теракты Украины

В ночь на 9 июня российские войска нанесли массированный удар по Украине. Воздушная тревога объявлялась на всей территории республики. В частности, был атакован аэродром на западе страны.