Токаев поручил создать в Казахстане тероборону

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в связи с назначением нового главы Минобороны поручил создать в стране силы территориальной обороны. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Отмечается, что соответствующее поручение Токаев дал на совещании с руководящим составом Минобороны.

«Внимание руководства ведомства было акцентировано на реализации мер по совершенствованию структур органов управления и войск, становлении института воинской службы в резерве, развитии Сил специальных операций и территориальной обороны, а также цифровизации ВС и использовании искусственного интеллекта», — говорится в тексте.

Токаев подчеркнул, что создание привлекательных условий прохождения воинской службы должно сопровождаться повышением требовательности и мотивации военнослужащих к совершенствованию их профессиональных компетенций. Кроме того, по его словам, приоритетом в работе командования всех уровней должны стать забота о сохранении жизни и здоровья военных.