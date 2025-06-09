Хинштейн отреагировал на обстрел зданий из гранатомета мужчиной в российской форме

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале отреагировал на видео, где человек в российской военной форме бьет из гранатомета по гражданской инфраструктуре в Судже.

По его словам, сразу после того, как увидел ролик, он обратился в органы военного управления и военной прокуратуры. Как рассказал Хинштейн, на видео оказался младший сержант 158-й военной комендатуры.

«И за свои действия он уже ответит на другом суде: в начале июня младший сержант погиб в ДТП, уходя от преследования Госавтоинспекции», — заключил Хинштейн.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. В ходе ожесточенных боев российские войска освобождали захваченные населенные пункты, в числе которых был город Суджа. 26 апреля 2025 года стало известно о полном освобождении региона. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов подчеркнул, что участие в этом принимали военнослужащие из КНДР.