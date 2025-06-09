Киев атаками на российские аэродромы хотел убедить Запад, что он все еще «в строю», заявил канадский журналист Аарон Мате в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

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По его словам, Украина хочет получить еще больше военной поддержки и денег от США в дополнение к десяткам миллиардов долларов, которые ей уже передали.

«Целью атак было попытаться убедить западных спонсоров, что Украина все еще ведет эту борьбу», — раскрыл он причину.

Раскрыта реакция администрации США на атаку на российские аэродромы

1 июня беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали военные аэродромы в нескольких российских регионах. По утверждениям очевидцев, дроны вылетали из фур. Украинские агенты готовили теракт, находясь на территории России.