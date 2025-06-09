Российская армия взяла под контроль Алексеевку в ДНР

Российская армия взяла под полный контроль Алексеевку на западе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил украинский военный с позывным «Мучной», передает Telegram-канал «Политика Страны».

По его словам, сейчас россияне двигаются к окрестностям села Зеленый Кут — предпоследнего населенного пункта на данном направлении перед границей Днепропетровской области.

Ранее появились кадры объективного контроля, согласно которым можно утверждать, что российские военные закрепились в Алексеевке.