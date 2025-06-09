Около восьми взрывов прогремело над Брянском

Около восьми взрывов, предположительно, при работе системы противовоздушной обороны (ПВО) прогремело в небе над Брянском. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщил Telegram-канал Shot.

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По его данным, над городом наблюдаются яркие вспышки и дым. К текущему моменту официальной информации о пострадавших и разрушениях нет, следует из публикации.

Губернатор региона Александр Богомаз позже подтвердил атаку на Брянску область и призвал жителей не снимать работу ПВО, соблюдать нормы безопасности и не приближаться к опасным предметам.

— Подразделения ПВО Министерства обороны РФ ведут работу по обнаружению и уничтожению воздушных целей, — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

Министерство обороны также отчиталось, что в ночь на 9 июня ПВО сбили 49 украинских дронов над несколькими российскими регионами над Нижегородской, Курской, Орловской и Воронежской областями.

Губернатор Чувашии Олег Николаев в тот же день сообщил, что два коптера Вооруженных сил Украины (ВСУ) упали на территории предприятия в республике.

Утром 8 июня Минобороны сообщило об уничтожении 61 беспилотника ВСУ системами ПВО