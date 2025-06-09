Российский военный корреспондент Дмитрий Кулько в своем Telegram-канале сообщил, что уссурийские десантники отобрали в бою редкую шведскую боевую машину пехоты (БМП) CV-90.

По его словам, это произошло при попытке атаковать позиции десантников из 83-й бригады Вооруженных сил (ВС) России в районе села Беловоды Сумской области.

«Выкатили БМП Strf 90 (СV-90) на прямую наводку, но до точки "швед" не доехал. По дороге рядом с ним ударила наша арта и "лучшая в мире боевая машина пехоты", как ее называют на Западе, встала», — заявил военкор.

Он добавил, что военные из третьего батальона выдвинулись к машине, ликвидировали экипаж, однако завести машину не смогли, поскольку батареи были повреждены.

«В кратчайшие сроки батареи доставлены, установлены на машину. Машину запустили, и она уехала своим ходом», — отметил он.

Ранее российские военные поразили в Донецкой народной республике (ДНР) американскую БМП Bradley, переданную Вооруженным силам Украины (ВСУ). Как рассказал военкор Евгений Поддубный, армия России нанесла удар по БМП Bradley на покровском направлении. Для этого были применены беспилотные летательные аппараты (БПЛА).