Рютте: страны НАТО намерены закупить 700 истребителей F-35

Страны НАТО планируют закупить в США в общей сложности 700 истребителей F-35 в рамках усиления военной мощи альянса, рассказал генсек блока Марк Рютте. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, союзники США по НАТО будут инвестировать в увеличение количества кораблей и самолетов. В частности, планируется закупить по меньшей мере 700 истребителей F-35.

Рютте подчеркнул, что страны альянса отстают от России и Китая в вопросах военного производства. Он добавил, что им следует наращивать расходы на милитаризацию.

«Нашим военным нужны еще тысячи единиц бронетехники и танков, еще миллионы артиллерийских снарядов. Мы также будем инвестировать в увеличение количества беспилотных летательных аппаратов и ракетных комплексов большой дальности», — отметил генсек альянса.

По его мнению, необходимо увеличить потенциал противовоздушной и противоракетной обороны организации на 400%.

Ранее Рютте призвал повысить расходы на оборону с нынешних 2% до 3,5% ВВП, и еще 1,5% ВВП тратить на развитие инфраструктуры и ВПК.

Напомним, что на вооружении стран альянса в настоящее время находятся порядка 3,5 тыс. истребителей F-35 различных типов. В частности, в США размещены 2456 машин, в Италии — 115, в Канаде — 88, в Японии — 147.