На Западе раскрыли сценарий продолжения конфликта на Украине

Один из наиболее вероятных сценариев продолжения войны в Украине — тот, при котором президент США Дональд Трамп возложит вину на обе стороны. Об этом пишет издание Foreign Policy со ссылкой на источники в Белом доме.

По словам источников издания, Трамп решил возложить ответственность на обе стороны за то, что они не следуют его указаниям. При этом они утверждают, что администрация Трампа не оставит Украину полностью и не прекратит предоставление Киеву спутниковой разведки.

Издание также полагает, что США могут предложить Киеву продолжение помощи, похожей на ранее предоставляемую, но при этом не обходящейся Вашингтону слишком дорого.

Рютте попросил Трампа поговорить с Путиным об окончании конфликта на Украине

Ранее отставной офицер Вооруженных сил (ВС) США Станислав Крапивник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не заинтересован в урегулировании конфликта, поскольку подобный сценарий будет стоить ему жизни. Он допустил, что от Зеленского могут избавиться различные присутствующие на Украине силы, например, правые, ультранационалисты или нацисты.