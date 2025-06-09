Украинская сторона отказывается принимать тела погибших солдат ВСУ, потому что киевским властям тяжело признать такие потери. Об этом в интервью RT заявил помощник президента России Владимир Мединский.

Он также добавил, что деньги, которые киевские власти обещали выплатить семьям погибших в качестве компенсации, уже потрачены на "совершенно другие вещи".

Напомним, договоренность о передаче Украине шести тысяч тел погибших военных ВСУ была достигнута на переговорах между делегациями двух стран в Стамбуле.

Россия, как сообщал ранее Мединский, шестого июня приступила к реализации гуманитарной акции по передаче Украине тел погибших солдат ВСУ, а также по обмену ранеными и тяжелобольными военнопленными и военнопленными младше 25 лет.

В Минобороны озвучили позицию по обмену пленными

К назначенному месту были доставлены 1212 тел, однако Киев неожиданно изменил график их приема, перенеся мероприятия на неопределенный срок.

Представитель переговорной группы РФ генерал-лейтенант Александр Зорин, в свою очередь, заявлял, что Москва готова выполнить все достигнутые с Киевом договоренности в контексте передачи тел погибших солдат ВСУ. По его словам, есть сигналы о том, что процесс будет якобы перенесен на начавшуюся неделю. Российская сторона ждет уведомления по специальному каналу.