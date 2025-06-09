В Подмосковье приземлился самолет с вернувшимися из плена бойцами ВС РФ

Самолет с российскими военными, вернувшимися из украинского плена, на борту приземлился в Подмосковье. Об этом пишет ТАСС.

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9 июня Минобороны РФ сообщило о возвращении Киевом первой группы российских военнопленных в возрасте до 25 лет в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле 2 июня. Взамен Россия передала Украине группу бойцов ВСУ, взятых в плен.

Оборонного ведомство также опубликовало кадры с вернувшимися на родину бойцами. На одном из видео военные, держа в руках российский триколор, кричат «Россия!». На другом ролике можно увидеть фрагменты беседы военных с близкими.

Солдаты не могут скрыть радости от возвращения из украинского плена. Они поблагодарили всех, кто участвовал в этом процессе и поспособствовал их освобождению.

Один из бойцов Вооруженных сил (ВС) России назвал день возвращения из плена «самым лучшим днем в жизни».