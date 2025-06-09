Генсек НАТО признал, что альянс считает Россию главной угрозой

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия остается для НАТО самой большой угрозой, однако в организации принимают во внимание и опасности от других стран. Об этом сообщает «Интерфакс».

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«В долгосрочной перспективе место главной угрозы занимает Россия, несомненно. Но <...> НАТО учредили не только для того, чтобы противостоять СССР», — сказал Рютте в лондонском аналитическом центре «Чатэм хаус».

Он отметил, что НАТО уделяет евроатлантическому региону основное внимание, однако альянсу нужно быть в курсе и того, что происходит в Индо-Тихоокеанском регионе.

Генсек НАТО выразил тревогу по поводу роста оборонного потенциала Китая, который, по мнению Рютте, вскоре может превзойти военно-морские силы США.