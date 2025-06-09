Российские военные начали применять «Клин» в Черном море

Вооруженные силы России применили новый дрон-камикадзе «Клин» для поражения украинского безэкипажного катера (БЭК) в Черном море. На соответствующий ролик обратил внимание Telegram-канал «Военный осведомитель».

© Telegram-канал Военный Осведомитель

На записи видны кадры, снятые дроном-камикадзе и разведывательным беспилотником, который фиксировал поражение цели. Российский аппарат уничтожил БЭК, который нес FPV-дроны.

Автор допустил, что «Клин» — это модификация барражирующего боеприпаса «Ланцет». Дрон-камикадзе получил боевую часть с воздушным подрывом, которая обеспечивает большую площадь поражения. Это позволяет эффективно наносить удары по БЭК и живой силе противника.

Ранее в июне компания ZALA сообщила, что разведывательно-ударные комплексы «Ланцет» с дронами-камикадзе уничтожили более половины самоходных артиллерийских установок M109, переданных Киеву.

В том же месяце стало известно, что в Черном море уничтожили украинский БЭК Magura V7 ударом «Ланцета».