Украина впервые применила новый тип БПЛА-камикадзе для ударов по РФ

Вооруженные силы Украины впервые применили новый тип БПЛА-камикадзе для ударов по объектам энергетической инфраструктуры России. Об этом сообщает «Военный обозреватель».

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По данным канала, новый тип украинских БПЛА-камикадзе создан на базе легкомоторного самолета Aeroprakt A-20SC Vist. Других подробностей не приводится.

Ранее Минобороны РФ сообщало, что в ночь на 9 июня над территорией страны были сбиты 49 украинских беспилотников. Целью ВСУ стали Курская, Нижегородская, Курская, Воронежская, Орловская, Брянская и Белгородская области, а также Чувашская Республика. В последнем регионе под удар попал Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения (ВНИИР), на его территории упали два дрова и вспыхнул пожар. Известно, что для атаки на предприятие ВСУ использовали БПЛА типа «Лютый», которые способны нести до 75 килограмм боевой части на расстояние до 1000 километров. Помимо данного дрона Украина также использует для ударов по РФ беспилотники типа «Бобр» и UJ-22 Airborne.