В России обвинили ВСУ в расстрелах дезертиров и желающих сдаться в плен

Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с NEWS.ru обвинил Вооруженные силы Украины (ВСУ) в расстрелах дезертиров и желающих сдаться в плен солдат заградотрядами.

По его словам, это происходит на фоне давления российских войск в Днепропетровской области, под Часовым Яром и на покровском направлении. Киев отдает приказ о расправах, чтобы не допустить обвала фронта, уверен аналитик. Он также считает, что подобные действия согласованы с президентом Украины Владимиром Зеленским.

ВСУ уничтожили своих при попытке сдаться в плен

Кнутов добавил, что в роли заградотрядов выступают националистические батальоны ВСУ, их перебрасывают на вторую линию фронта на тот случай, если солдаты начнут сдаваться либо отступать без приказа.

Ранее в Министерстве обороны России рассказали о потерях ВСУ в Сумской области за сутки. По данным ведомства, украинская армия понесла потери в 150 человек. Помимо живой силы ВСУ также лишись трех боевых бронированных машин, шести автомобилей и трех орудий полевой артиллерии.