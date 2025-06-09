Израильские системы Patriot оказались на Украине

Украина получила системы ПВО Patriot, которые когда-то США поставили Израилю, сообщил израильский посол в Киеве Михаил Бродский. Видео опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».

В мае 2025 года The New York Times сообщила, что снятые с вооружения ЗРК MIM-104 Patriot PAC-2 будут отправлены из Израиля на Украину. Переговоры о передаче 8 комплексов начались в июне прошлого года.

«Мы согласились их передать Украине. И об этом, к сожалению, не очень много говорили. Но когда говорят, что Израиль не помог в военном плане, это не так. Это неправда», — уточнил дипломат.

По его словам, эти ЗРК использовались израильской армией ещё в начале 1990-х.

Журналисты отметили, что 20 лет назад по просьбе властей Израиля Россия отказалась от поставки в Сирию уже оплаченного ОТРК «Искандер-Э».

Напомним, что в июле 2024 года постоянный представитель России при ООН Василий Небензя предупредил, что поставка Израилем комплексов Patriot на Украину будет иметь политические последствия.