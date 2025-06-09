Российские войска подняли флаг над селом у Часова Яра в ДНР

Российские войска подняли флаг над селом Ступочки на юге от Часова Яра в Донецкой народной республике (ДНР). Соответствующие кадры опубликовал военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале.

«А вот и видео водружения российского флага над селом к югу от Часов яра. Передовые подразделения 1442-го мотострелкового полка 6-й мотострелковой дивизии группировки войск "Юг" в ходе ожесточенных боев заняли населенный пункт Ступочки», — написал он.

Военкор добавил, что до начала конфликта в селе проживало около 80 человек. Оно находится в 5 километрах от Часова Яра и в 6 от Константиновки.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко сообщил, что украинские войска начали активно применять мины против своих солдат в Часовом Яре. По его словам, таким образом они отрезают пути отступления для своих солдат.