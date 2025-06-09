Генерал назвал особенности атаковавших Чебоксары дронов ВСУ

Военный эксперт, генерал-майор авиации Сергей Липовой назвал особенности дронов ВСУ, которые атаковали Чебоксары. Ранее глава Чувашии Олег Николаев сообщал, что два дрона упали на территории АО «ВНИИР», жертв и пострадавших удалось избежать.

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"Дроны «Лютый», которые сегодня достигли Чебоксар, — это БПЛА совместного производства НАТО и Израиля", - отметил Липовой в интервью порталу News.ru.

Он объяснил, что эти дроны способны лететь по навигационной карте, не выходя на связь и двигаясь на предельно малой высоте в мертвых зонах систем ПВО.

Генерал подчеркнул, что места производства и складирования дронов ВСУ необходимо уничтожать и российские военные делают это, ежедневно нанося удары по цехам и сборочным заводам, а также по складам боеприпасов и оружия.