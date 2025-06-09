Злоключения боевиков ВСУ на пикапе после атаки дрона сняли на видео

Российские дроноводы атаковали боевиков ВСУ, отправившихся на пикапе в Купянск. Видео этого момента разместили в Telegram-канале "Сердце Севера". Автомобиль с живой силой противника был замечен воинами-гвардейцами 121-го полка 68-й дивизии группировки войск "Запад" на одной из улиц населенного пункта.

© Российская Газета

Сидящие на открытой грузовой площадке транспортного средства вражеские военнослужащие не сразу увидели атакующий их дрон-камикадзе, и когда один из них хотел выпрыгнуть, произошел взрыв. В результате в помятой крыше образовалась дыра. После чего началась паника.

Водитель решил спрятать машину в кустах, начал подавать назад и врезался откинутым задним бортом пикапа в спину одного из вэсэушников, чуть не подмяв его под колеса, а затем ударив открытой дверью. Еще один его побратим, вылезая из окна, ударился об асфальт.

И в тот момент, когда пикап вроде бы оказался в безопасном месте, в него врезался очередной российский беспилотник.