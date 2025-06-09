Завод автоконцерна Renault по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), если он будет построен на Украине, станет целью России. Об этом написал французский политик, лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо в своем аккаунте социальной сети X.

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«Очевидно, что если Renault откроют завод на Украине, то его немедленно уничтожат россияне в качестве послания», — указал глава партии.

Филиппо также призвал компанию отказаться от этой затеи, указав, что Россия может полностью пресечь импорт французских автомобилей, что болезненно скажется на промышленности страны.

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Ранее Филиппо заявил, что во Франции идет пропагандистская кампания, целью которой является продвижение идеи необходимости для страны вступить в прямое военное противостояние с Россией. Он указал, что особенно активно она выражена в СМИ, включая телевидение.