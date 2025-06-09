Военный эксперт рассказал о попытках ВСУ похитить запчасти в России

Полковник в отставке, военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец заявил, что украинские власти пытаются похитить запчасти для военной техники в России, так как у ВСУ не хватает деталей для советского оружия. Об этом Баранец рассказал порталу NEWS.ru.

По словам военного обозревателя, больше всего Киев интересуется запчастями для техники военно-воздушных сил и средствами ПВО. Баранец отметил, что Польша, Венгрия, Румыния и Чехия уже не могут помочь ВСУ поставками.

«Они за эти три года отдали не только советскую боевую технику, но и запчасти. Сейчас у них голод», - подчеркнул Баранец.

СМИ писали, что с февраля 2022 года по июнь 2023-го Украина получила от европейских стран 45 военных самолетов советского производства. Большинство полученных самолетов - истребители МиГ-29 и штурмовики Су-25. Основными поставщиками самолетов для ВСУ стали Польша, Северная Македония и Словакия.