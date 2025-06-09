Российская армия нанесла массированный удар по одному из аэродромов базирования самолетов тактической авиации ВСУ в районе Дубно Ровенской области Украины, что стало ответом Москвы на теракты Киева в отношении российских аэродромов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как рассказали в ведомстве, удар был нанесен высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.

"Это один из ответных ударов на совершенные киевским режимом террористические атаки по российским военным аэродромам", - отметили в Минобороны РФ.

Кроме того, высокоточным оружием и беспилотниками был нанесен удар по предприятиям, которые занимаются производством вооружения и военной техники на Украине. Также под удары попали цеха сборки дронов-камикадзе ВСУ, склады боеприпасов, вооружения и военной техники.

"Цель ударов достигнута. Все назначенные объекты поражены", - подчеркнули в Минобороны.

Минувшей ночью на Украине объявляли воздушную тревогу на фоне массированного удара армии РФ. Целями стали военные объекты в Одессе, Каневе (Черкасская область), собственно Дубно и Ровно. Всего в небе были замечены около 100 дронов "Герань-2", а также ракеты.

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По данным российского подполья, которое работает в том числе с российскими военными, была поражена авиабаза ВСУ в Дубно - откуда регулярно взлетали самолеты, которые являются носителями дальнобойных ракет. Там же находился склад ракет, которые сдетонировали во время атаки.

В Воздушных силах ВСУ удар по аэродрому в районе Дубно назвали одним из самых крупных за последнее время.