Стали известны попавшие под удар ВС России объекты ВСУ в Киеве и Киевской области

Российские военные во вторник, 10 июня, поразили объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве и Киевской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Изнанка».

© Lenta.ru

Под удар в столице Украины попали бронетанковый завод, ремонтная база и цеха. Вместе с тем были атакованы верфь и склады в Киеве. На спутниковых снимках отмечается сильное возгорание на данных объектах.

«Железнодорожная станция и нефтебаза в городе Борисполь. Тут в принципе все понятно, возгорание фиксируется сильное, плюс еще предстоит выяснить, что же такое приехало на станцию, что так полыхает», — передает Telegram-канал.

Ранее Минобороны России заявило о групповом ударе по предприятиям военно-промышленного комплекса в Киеве. Он также был нанесен по аэродромам украинских войск.