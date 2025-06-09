Раскрыт гонорар датской наемницы ВСУ Аннабель

Во 2-м Западном окружном военном суде в Москве начался заочный процесс над гражданкой Дании Аннабель Йоргенсен, которая обвиняется в наемничестве, пишет ТАСС.

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Слушания решено частично закрыть по причине наличия в материалах уголовного дела сведений, составляющих гостайну, поделились подробностями журналисты.

По информации следственных органов, датчанка в составе ВСУ участвовала во вторжении на территорию Курской области в период с 1 мая по 30 ноября 2024 года. Йоргенсен вступила в интернациональный легион на территории бывшей советской республики, после чего заключила контракт на службу в качестве наемника батальона «Арей» 124-й отдельной бригады территориальной обороны украинской армии. За участие в боевых действиях против ВС РФ датчанка заработала не менее $7 тысяч.