В районе населенного пункта Щербаки, расположенного в Запорожской области, подразделения 19-й дивизии группировки «Днепр» Вооруженных сил РФ успешно ликвидировали группу сотрудников главного управления разведки Украины. Об этом в беседе с РИА Новости заявил командир стрелковой роты снайперов 503-го мотострелкового полка с позывным «Амур».

По словам собеседника, успешных операций на участке фронта у данной группы Украины пока еще не было. Как уточнил командир, так сложилось благодаря беспилотной летательной службе РФ, пехотинцам, разведчикам, снайперам, штурмовикам и всем мужчинам, которые находятся на первой линии.

По словам «Амура», сначала подразделение обнаружило группу противника, после чего силы подразделений ВС РФ ее отбросили, а затем — уничтожили. Собеседник рассказал некоторые детали произошедшего.

«Было это в районе Щербаков, на запорожском направлении. Как раз в зоне ответственности моего полка. Зашла группа из четырех человек. Мы поняли, что это был ГУР. Ну, в принципе, там не сложно было понять. Во-первых, это был радиоперехват», — заявил «Амур».

Данная группа была хорошо экипирована и подготовлена, уточнил он. По словам командира, «попытка была очень странная — они попытались одной группой зайти». Однако, как уточнил собеседник, этим людям дойти не удалось.