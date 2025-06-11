Ощутимые потери в рядах ВСУ и участившиеся случаи дезертирства толкают Киев к рассмотрению вопроса о мобилизации женщин в украинскую армию. Об этом сообщает немецкое издание Berliner Zeitung.

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"В связи с нехваткой личного состава на фронте протяженностью более 1200 километров и структурными проблемами в украинских вооруженных силах в Киеве все чаще звучат призывы к расширению призыва, в том числе для женщин призывного возраста", – отмечает издание.

Отмечается, что вопрос о мобилизации женщин вызвал бурные обсуждения на Украине еще три года назад.

"Если военная ситуация продолжит ухудшаться, дискуссия о женщинах на фронте может быстро превратиться из теоретической возможности в суровую реальность", – заключает автор статьи.

В начале июня группировка "Север" нанесла удар по пункту управления беспилотниками, уничтожив медийную группу женщин-беспилотчиц 47-й отдельной механизированной бригады Сухопутных сил Украины во главе с командиром роты с позывным "Валькирия".