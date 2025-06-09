Солдат ВСУ снабдил ВС России координатами для бомбовых ударов

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Координаты для бомбового удара ВСК России по позициям ВСУ на сумском направлении были получены от пленного украинского солдата. Причем информация была передана добровольно, передает ТАСС.

Пленный из ВСУ рассказал о передаче ВС РФ координат для бомбового удара
© РИА Новости

Анатолий Стягайло сдался на сумском направлении военнослужащим группировки "Север". В его заявлении, снятом на видео, украинский военнослужащий утверждает, что добровольно передал российским военным всю информацию о позиции 47-й механизированной бригады ВСУ. И попросил, чтобы нанесли бомбовый удар по командному пункту в окрестностях Павловки.

Стягайло мобилизовали в ВСУ в марте 2022 года, направили в Одесскую академию сухопутных войск. Служил в батальоне по ремонту военной техники. Ранее военнопленный рассказал об иностранных наемниках. По его словам, на сумском направлении в рядах украинской армии находились солдаты из Японии и Колумбии.