В ФСБ рассказали о подбитой на СВО военной технике

Киев остро нуждается в запчастях для ремонта своей военной техники, подбитой российскими военнослужащими в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) фиксируют значительные потери военной техники советского и российского производства, а также вооружений, полученных от западных партнеров, выведенных из строя подразделениями Российской армии, отметил представитель ФСБ.

В ведомстве назвали беспрецедентным число попыток добыть в России военную технику и комплектующие для Киева, эту деятельность координируют иностранные спецслужбы. По предварительной информации, их интересует продукция ракетно-космической, авиационной и судостроительной отраслей, а также боеприпасы, обычные средства вооружения, связи и радиоэлектроники.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли вывоз за границу авиачастей к российским вертолетам. Комплектующие к вертолетам Ми-8 и Ми-17 на 400 миллионов рублей попали на видео.