Балтийское море - исторический морской торговый путь, который десятилетиями соединял Восток и Запад, может превратиться в «опасное поле битвы 21-го века», пишет немецкая газета Berliner Zeitung. Автор статьи подчеркивает, что учения НАТО в Балтийском море обостряют напряженность в отношениях западных стран с Россией.

На прошлой неделе начались маневры Baltops 25, одни из крупнейших учений НАТО. «Балтийская операция», как эти учения называют члены НАТО, проводится с 1971 года, но в 2025-м она впервые координируется с немецкой территории. Это должно подчеркнуть новую роль Германии в регионе Балтийского моря, отмечает Berliner Zeitung.

На прошлой неделе немецкие, датские и литовские военные корабли, а также флагман американского флота USS Mount Whitney добрались до Восточной Германии. По мнению автора Berliner Zeitung, это означает, что геополитическая ситуация вокруг Балтийского моря «смертельно опасно» обострилась.

Однако учения представляют собой всего лишь «дорогостоящую отвлекающую тактику». Пока западные союзники «играют мускулами», защита критически важной инфраструктуры, такой как подводные кабели и ветролектростанции, остается нерешенной проблемой.

Berliner Zeitung подчеркивает, что с начала украинского кризиса Балтийское море превратилось в «своего рода лабораторию гибридной войны». Москву обвиняют в саботаже подводных кабелей. Однако страны НАТО пока не предоставили никаких убедительных доказательств - вместо этого все неудачи просто сваливаются на Кремль, в то время как собственные просчеты альянса «заметаются под ковер».

Автор Berliner Zeitung отмечает, что планы перевооружения стран Балтийского моря, входящих в НАТО, вызывают беспокойство. Кремль считает учения альянса последних недель «крайне провокационными».

Пока страны НАТО, имеющие выход к Балтийскому морю, старательно увеличивают свои военные бюджеты, у альянса нет никаких конкретных планов по защите гражданской инфраструктуры в долгосрочной перспективе, подчеркивает Berliner Zeitung.

Расследование одного из крупнейших актов саботажа в послевоенной истории Европы - подрыва трубопроводов Nord Stream - не привело к каким-либо последствиям для преступников. Berliner Zeitung подчеркивает, что решение проблемы Балтийского моря должно заключаться в «умном сдерживании».