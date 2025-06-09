Появились новые фотографии китайского палубного "летающего радара" KJ-600

Опубликованы новые, более четкие фотографии перспективного палубного самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления (ДРЛОиУ) KJ-600. Машина активно проходит испытания и, как предполагается, в настоящее время участвует в подготовке к авиационной части военного парада, приуроченного к 80-летию победы над милитаристской Японией, сообщил старший научный сотрудник Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Юрий Лямин.

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Как отмечают наблюдатели, KJ-600 оснащен современной радиолокационной системой, способной обнаруживать даже самолеты, выполненные по стелс-технологии. Одним из ключевых достоинств самолета стала усовершенствованная система связи и радиолокации, которая позволяет ему контролировать воздушное пространство и эффективно координировать действия палубной авиации. Такая возможность критически важна для расширения боевых возможностей китайских авианосцев.

KJ-600 представляет собой высокоплан с прямым крылом, оборудованный двумя турбовинтовыми двигателями WJ-6C. Для обеспечения эксплуатации на авианосцах конструкторы оснастили самолет складными крыльями и облегчили планер, а также оптимизировали конструкцию для использования с коротких взлетно-посадочных полос.

По оценкам экспертов, KJ-600 способен развивать скорость до 693 км/ч, подниматься на высоту до 15 тысяч метров и преодолевать расстояние до 2800 километров. Его бортовое оборудование не только позволит отслеживать воздушные цели на больших дистанциях, но и будет играть ключевую роль в управлении авиационными операциями с морских платформ.

Появление KJ-600 серьезно усиливает потенциал китайского флота. Введение в строй современных палубных "летающих радаров" дает Китаю возможность повысить дальность обнаружения целей своих авианосных ударных групп и значительно улучшить ситуационную осведомленность в зонах оперативного развертывания.

Также недавно в Китае был замечен новейший самолет ДРЛОиУ на базе тяжелого военно-транспортного самолета Y-20 с двигателями WS-20, который проходит испытания в настоящее время. Предполагаемое название KJ-3000, но официально оно не подтверждено, отметил Юрий Лямин.