Утрата Украиной Днепропетровской области будет поворотным моментом в конфликте с Российской Федерацией, пишет Military Watch Magazine (MWM).

Возможный переход Днепропетровской области под контроль ВС РФ будет поворотным моментом в конфликте из-за ее стратегического расположения, граничащего с резко оспариваемыми и в основном удерживаемыми Россией Донецкой, Херсонской и Запорожской областями, поделились своей точкой зрения авторы публикации.

В статье также речь идет о том, что в ходе наступления российских войск ожидается значительное усиление давления на оборонительные линии украинской армии.

Появились подробности массированного удара на Украине

8 июня Минобороны РФ сообщало, что бойцы группировки "Центр" вышли на западную границу Донецкой Народной Республики и продолжают развивать наступление в Днепропетровской области.