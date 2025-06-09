Штурмовик рассказал о хитрости при взятии Богдановки

Командир штурмового взвода батальона "Кедр" 80-го гвардейского танкового полка группировки войск "Центр" младший сержант Денис Деревнин поделился подробностями успешного штурма укрепленной Богдановки - населенного пункта, который украинские силы считали практически неприступным, сообщает "Красная звезда".

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По словам военнослужащего, перед началом операции была проведена тщательная разведка, в ходе которой выяснилось, что противник превратил в опорные пункты практически каждый дом, подвал и укрытие по периметру с северной и южной сторон села. Подступы к Богдановке представляли собой открытое пространство, полностью простреливаемое артиллерией, минометами и FPV-дронами ВСУ.

Богдановка имела стратегическое значение для противника: здесь базировались ударные беспилотники и находились пункты временной дислокации. Оборону села держали значительные силы, в каждом опорном пункте размещалось по несколько десятков бойцов.

Атаку начали с мощной артиллерийской подготовки и ударов FPV-дронов, чтобы ослабить сопротивление врага. Затем в атаку пошли штурмовики. Однако украинские формирования оказывали ожесточенное сопротивление, вели огонь из пулеметов и предпринимали контратаки. Пленные в ходе боя взяты не были - несмотря на заброшенные листовки с призывами к сдаче, противник предпочел продолжать бой.

Особую роль в операции сыграли погодные условия и хитрый тактический замысел. Несколько дней в районе шли дожди, сменившиеся густым туманом, который затруднил наблюдение. В этот момент командир взвода отправил небольшую группу из четырех бойцов в обход позиций противника. Они скрытно прошли около двух километров по полям и закрепились всего в 300 метрах от южного опорника. Четыре дня группа провела в засаде, ожидая начала общего штурма.

Наступление началось с севера силами четырех групп, при этом еще две бронегруппы на автомобилях прорвались непосредственно в населенный пункт. Когда северные подразделения вступили в бой, группа с юга нанесла внезапный удар, уничтожив противника в опорном пункте. Этот маневр позволил захватить ключевую точку и способствовал стремительному продвижению основных сил вглубь Богдановки.

Один из автомобилей, несмотря на повреждения, прорвался в центр села, создав плацдарм для дальнейшего наступления пехоты.

"Противник не ожидал от нас таких быстрых, слаженных и решительных действий", - подчеркнул младший сержант Деревнин.

Как отмечают военные, сочетание грамотной тактики, терпения, использования погодных факторов и решительных действий штурмовиков стало ключом к победе в этом сложном бою.

Напомним, что российские бойцы освободили Богдановку еще в конце апреля 2025 года.