В зоне специальной военной операции (СВО) зафиксирован редкий и впечатляющий эпизод: российский штурмовик пережил прямое попадание FPV-дрона ВСУ. Момент атаки попал на видео, которое опубликовано в Telegram-канале "Бешеные псы".

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На кадрах видно, как двое российских штурмовиков движутся по краю поля. В этот момент один из них становится целью украинского FPV-дрона. После удара и взрыва боец падает на землю. Первый штурмовик, не растерявшись, подбегает к нему и кричит: "Вставай быстрее!". Пострадавший отвечает: "Помоги!". Получив помощь товарища, он поднимается, и оба бойца продолжают движение.

Несмотря на прямое попадание дрона, российский военнослужащий остался жив и смог оперативно вернуться к выполнению задачи. Этот эпизод демонстрирует моральную устойчивость и физическую выносливость бойцов штурмовых подразделений ВС РФ. Российские штурмовики демонстрируют не только мужество, но и высокий уровень подготовки, позволяющий им сохранять боеспособность даже после непосредственного контакта с современными средствами поражения противника.