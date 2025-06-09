Система «Купол Донбасса» уничтожила больше 500 дронов за неделю

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что за неделю система «Купол Донбасса» уничтожила 504 различных беспилотника ВСУ. Об этом Пушилин сообщил в своем Telegram-канале.

Глава ДНР подчеркнул, что 270 беспилотников были уничтожены на горловском направлении. Еще 234 дрона «Купол Донбасса» уничтожил в донецко-макеевской агломерации.

Шестого июня над Горловкой было перехвачено 120 дронов ВСУ, в числе которых были FPV-дроны (с видом от первого лица) и ударные беспилотники типа «летающее крыло». В Донецке ВСУ атаковали электроподстанцию ударным беспилотником самолетного типа.

Пушилин отметил, что ВСУ начали атаковать гражданские объекты беспилотниками, которые ранее запускали только по военным целям. Он добавил, что систему «Купол Донбасса» постоянно модернизируют.

Ранее в ДНР сообщили, что «Купол Донбасса» предотвратил удар беспилотника Switchblade 600, запущенного ВСУ по гражданским объектам в Макеевке. Взрывотехники ФСБ обезвредили упавший дрон и изъяли боевой заряд для его уничтожения.

«Купол Донбасса» был создан в ДНР при участии регионального управления ФСБ. В спецслужбе сообщали, что за 2024 год с помощью системы было предотвращено 25 тысяч атак беспилотников.