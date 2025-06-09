Названы регионы, которые оказались в опасности из-за атак ВСУ ночью 9 июня

В ночь на 9 июня регионы России в очередной раз подверглись атакам Вооруженных сил Украины. Издание News.ru выяснило, какие территории оказались в опасности.

В частности, по данным Shot, несколько взрывов произошли в Чебоксарах (Республика Чувашия). Как уточнялось, по предварительной информации, в действие была приведена система противовоздушной обороны. Со слов жителей, над городом пролетели как минимум два дрона, после чего были слышны сильные взрывы, затем начал подниматься густой дым. Министерство обороны РФ и представители региональных властей не давали официальных комментариев по этому вопросу.

Угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов объявили в Ивановской области. По данным пресс-службы правительства, обстановку отслеживают специалисты.

Telegram-канал Mash писал, что атаке со стороны ВСУ также подверглась Воронежская область. Жители Борисоглебска и Тамбова услышали около десятка взрывов и шум от пролетающих беспилотников. Министерство обороны Российской Федерации и местные органы власти не предоставили официальных комментариев по этому поводу.

Появились подробности массированного удара на Украине

Также РИА Новости сообщило, что за два часа работы системы противовоздушной обороны были уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Эти дроны были сбиты над территориями Воронежской и Белгородской областей. Нападение произошло в период с 22:00 по московскому времени 8 июня до полуночи 9 июня. Согласно данным Министерства обороны РФ, 17 БПЛА были сбиты над территорией Воронежской области, а еще семь — над Белгородской областью.

Ранее мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что четыре дрона, которые летели в сторону Москвы, удалось уничтожить средствами противовоздушной обороны. По его словам, на месте падения обломков уже работают специалисты.