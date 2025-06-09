Вызвал огонь на себя: боец ВС РФ прикрыл эвакуацию сослуживцев

Российский ефрейтор Александр Дмитрик отвлек на себя ударный беспилотник ВСУ, чтобы его раненых сослуживцев могли безопасно эвакуировать. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ.

В Минобороны рассказали, что украинские силы пытались вернуть контроль над поселком и вели бой минометным огнем и артиллерией. Несколько российских военных получили ранения различной степени тяжести.

Дмитрик направился к месту обстрела вместе с группой эвакуации. Он добрался до раненых, оказал им первую помощь и начал эвакуацию. Когда группа двигалась по лесополосе, Дмитрик обнаружил украинский FPV-дрон. Рядом не было укрытий для группы, поэтому военный решил отвлечь дрон на себя выстрелами из штатного оружия.

Беспилотник ВСУ полетел на Дмитрика, но тот успел занять выгодную позицию. В результате он сбил дрон выстрелами. Беспилотник взорвался на безопасном расстоянии от российских бойцов.

В Минобороны подчеркнули, что благодаря личному мужеству и героизму Дмитрика группа успешно преодолела маршрут и доставила раненых в полевой госпиталь.

Ранее расчет гаубицы «Гиацинт-Б» уничтожил пункт управления украинских БПЛА на Ореховском направлении. В Минобороны РФ сообщили, что российские артиллеристы-десантники вели стрельбу с закрытой огневой позиции на дальности более двадцати километров. Пункт управления дронов был обнаружен средствами воздушной разведки беспилотной авиации ВС РФ.