Убивший минимум 13 человек «лесной маньяк» Ворошилов вступил в ряды ВСУ

Дмитрий Ворошилов, известный как «лесной маньяк», убивший в 90-е годы в Самарской области не менее 13 человек, вступил в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом в понедельник, 9 июня, сообщил Shot.

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Бывший майор внутренней службы родился и вырос в селе Лоскутовка Луганской области, где после службы был направлен по распределению в Самарскую область, там он занял пост начальника службы безопасности туберкулезной исправительной колонии № 19. В 1993 году, а также в 1996–1997 годах в Самарской области произошла серия жестоких убийств в месте, известном среди местных как «Дорога любви», неподалеку от леса, где находили тела убитых пар, приезжавших туда ночью на автомобилях.

Убийца действовал с особой жестокостью: одного из погибших обнаружили с колото-резаными ранениями под кучей мусора, другого — обгоревшим в сожженной машине. За «лесным маньяком» вела охоту следственная группа из 29 человек, и подозрение пало на Ворошилова. Его генетический материал совпал с найденным на одной из жертв.

В 1999 году Ворошилова приговорили к 15 годам лишения свободы. После освобождения в 2012 году он вернулся в родную деревню в Луганской области, а в 2016 году устроился преподавателем в Лисичанское ПТУ. В 2022 году он уволился, переехал в Днепропетровскую область и вступил в ряды ВСУ, передает Telegram-канал.

Ранее стало известно, что Юрий Чикатило, сын известного советского серийного убийцы, служит в рядах ВСУ на Харьковском направлении.