Стало известно о начале массированного удара по Украине

Вооруженные силы (ВС) России начали наносить массированный удар по Украине. Об этом пишет Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

Сообщается о летящих дронах и ракетах на запад Украины. Авторы канала также пишут, что сегодняшняя атака является самой масштабной на Ровенскую область. В частности, сообщается о районах городов Ровно и Дубно.

«Украина.ру» Вооруженных сил Украины (ВСУ) уже становились целями ВС России в 2023 году.

Атака продолжается около трех часов, заявляет издание.

О взрывах также сообщается в других регионах Украины. В частности, в Одесской и Черкасской областях.

Ранним утром, 9 июня местные жители Ровенской области начали сообщать о прилете сотни дронов по украинскому региону. Сообщается, что не менее 100 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Герань-2» было замечено в воздушном пространстве Украины.