Путин утвердил стратегию развития ВМФ до 2050 года

Владимир Путин 30 мая утвердил Стратегию развития Военно-Морского Флота России до 2050 года.

Подобный документ стратегического планирования принят впервые в современной истории страны. Как сообщил в интервью aif.ru помощник президента, председатель Морской коллегии России Николай Патрушев, в новом документе дан ответ на вопрос, какой должна быть военно-морская мощь России, чтобы эффективно отстаивать свои интересы в Мировом океане.

По его словам, решение о подготовке Стратегии было принято еще в июле прошлого года на совещании в Кремле. По поручению президента министерство обороны подготовило проект, который был доработан Морской коллегией с учетом предложений федеральных ведомств и организаций. Как отметил Патрушев, принятие этого документа с горизонтом планирования в 25 лет означает, что развитие мощного и современного флота для нашей страны - это одна из приоритетных задач. При этом он уточнил, что "позиции России как одной из величайших морских держав мира постепенно восстанавливаются".

Что касается конкретики стратегического документа, то, по словам помощника президента, "не вдаваясь в детали", в нем содержится анализ развития военно-политической обстановки в мире, варианты вероятного возникновения и характер вооруженных конфликтов, а также потенциал ведущих мировых военно-морских держав. Кроме того впервые дана оценка текущего состояния и возможностей ВМФ с учетом опыта специальной военной операции. В Стратегии сформулированы основные требования к будущему боевому составу флота, его основные задачи в мирное и военное время, а также механизмы формирования перспективного облика ВМФ.

Ранее в интервью "РГ" Николай Патрушев заявил, что в новом стратегическом документе будут предусмотрены меры, направленные на строительство новых кораблей, обеспечение серийности их изготовления, разработку и организацию производства конкурентоспособной отечественной военно-морской продукции на российской научно-промышленной базе. Кроме того он сообщил, что одновременно со Стратегией развития ВМФ разрабатывалась и Стратегия развития корабельного состава органов федеральной службы безопасности.