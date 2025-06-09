Украинские войска в окрестностях села Комар на южнодонецком направлении подорвали мост, который оказался единственной дорогой для выхода ВСУ из зоны огневого поражения. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"Украинская сторона совершила очередную серьезную ошибку, подорвав мост через реку Мокрые Ялы в окрестностях Комара. Для них этот путь был единственным, по которому они могли бы выйти, поскольку все остальные дороги и территории полностью под нашим контролем", - сообщили в силовых структурах.

На Западе оценили последствия потери Днепропетровской области для Украины

Там подчеркнули, что украинским военным на данном участке фронта предъявлен ультиматум.