Взрыв произошел на базе ВВС США в Японии – СМИ

Взрыв прогремел на территории базы американских ВВС в Японии "Кадэна", передает телеканал NHK, ссылаясь на пресс-службу администрации поселка Йомитан, располагающегося рядом с базой.

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Инцидент произошел на объекте, находящимся под управлением японских сил самообороны. Предполагается, что взрыв случился на складе неразорвавшихся боеприпасов.

Причины ЧП, а также количество и состояние возможных пострадавших пока неизвестны.

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Ранее взрыв произошел на военном заводе "Крушик", который находится в сербском городе Вальево. Во время ЧП на объекте осуществлялись работы по прессованию пенторитов.

В результате случившегося у одного сотрудника предприятия выявлены порезы, еще у четырех человек зафиксирован шум в ушах. В связи с этим всех пострадавших госпитализировали для оказания необходимой медпомощи.