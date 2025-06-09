Что известно о ночной атаке украинских БПЛА на российские регионы

Средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 49 украинских беспилотников над семью российскими регионами, сообщили в Минобороны.

В Воронежской области в результате падения обломков БПЛА повреждения получил газопровод. Два БЛПА упали на территории АО "ВНИИР" в Чувашии.

ТАСС собрал основное о последствиях.

Масштаб атак

Дежурными средства ПВО за ночь уничтожили и перехватили 49 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.По данным ведомства, по 13 БПЛА сбили над Курской и Нижегородской областями, по 9 - над Воронежской и Орловской областями, по 2 - над территориями Брянской области и Чувашской Республики, а также 1 - над Белгородской областью.

Последствия

В результате падения обломков БПЛА в Воронежской области загорелись лес и сухая трава, также поврежден газопровод низкого давления, сообщил губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале. Пожар потушили.По словам губернатора, у одного дома повреждены крыша, стена и карниз. У одного легкового автомобиля разбито стекло. На месте работают оперативные службы.Два дрона упали на территории АО "ВНИИР" в Чувашии. Принято решение о временной приостановке производства для обеспечения безопасности сотрудников, сообщил в Telegram-канале глава региона Олег Николаев.Еще по одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов.

Работа аэропортов

Временные ограничения вводились в аэропортах Казани, Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова. Позже их сняли.