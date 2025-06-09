Беспилотники атаковали Чебоксары

Атака на Чебоксары: приостановлена работа Всероссийского научно-исследовательского института релестроения
Беспилотники ВСУ устроили налет на Чебоксары. В результате два вражеских дрона упали на территории АО «ВНИИР».
По словам главы Чувашской Республики Олега Николаева, из-за произошедшего решено временно приостановить производство для обеспечения безопасности сотрудников.
«Еще по одному беспилотнику упали в полях Чебоксарского и Красноармейского муниципальных округов - угрозы для людей нет», - написал политик в своем телеграм-канале.