Беспилотники атаковали Чебоксары

Беспилотники ВСУ устроили налет на Чебоксары. В результате два вражеских дрона упали на территории АО «ВНИИР».

По словам главы Чувашской Республики Олега Николаева, из-за произошедшего решено временно приостановить производство для обеспечения безопасности сотрудников.