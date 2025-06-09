Цели ночных ударов ВС России по Украине раскрыли

Вооруженные силы (ВС) России качественно дополнили список поражаемых на Украине целей, среди которых вновь появились объекты энергетической инфраструктуры. Цели ночных ударов раскрыл военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

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«Удары не просто усилились, но и качественно дополнен состав поражаемых целей в списке которых вновь появились объекты энергетической инфраструктуры Украины», — написал Подоляка.

Военблогер отметил, что ВС России используют несколько видов оружия в связке. В качестве примера Подоляка привел город Дубно Ровенской области. Сначала российские операторы дронов «прощупали» регион «Геранями» на наличие систем противовоздушной обороны (ПВО), после чего нанесли удар ракетами «Кинжал».

Стало известно о новых взрывах в украинском городе

Ранее сообщалось, что в сторону Киева направляются шесть баллистических ракет «Искандер». Также появились сведения о двух запущенных ракетах «Кинжал» в направлении центральных областей.

Позднее стало известно, что из 38 заявленных пусков баллистических ракет класса «Искандер» подтвердились 18.

Кроме того, жители Ровенской области сообщили о прилете порядка сотни дронов по украинскому региону. Очевидцы отмечали, что в ночь на 9 июня происходил самый массовый налет беспилотных летательных аппаратов за все время проведения специальной военной операции.