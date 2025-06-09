Польша подняла в небо самолеты из-за «активности России»

Командование военно-воздушных сил (ВВС) Польши вместе с союзниками подняло в воздух истребители из-за якобы наблюдаемой Варшавой «активности России». Об этом сообщило Оперативное командование Вооруженных сил республики на своей странице в социальной сети X.

Отмечается, что поводом для взлета самолетов стала «интенсивная воздушной атакой РФ на территории Украины».

В Польше выступили за нормализацию отношений с Россией

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сообщил о перехвате российского бомбардировщика Су-24 над Балтийским морем. По его словам, военный самолет совершал в небе над Балтикой опасные маневры.