Стало известно о новых взрывах в украинском городе

В украинском городе Дубно произошли новые взрывы после удара крылатой ракеты Х-101. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осведомитель».

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«Сообщается о новых взрывах в Дубно, после прилетов крылатых ракет Х-101», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ночь на 9 июня в Дубно также были зафиксированы прилеты дронов-камикадзе типа «Герань-2» и две ракеты «Кинжал». Предварительно, целью атак стала местная авиабаза.

Ранее сообщалось, что в небе над Харьковской областью были замечены десятки беспилотных летательных аппаратов типа «Герань-2». Всего же в воздушное пространство Украины проникли не менее 100 подобных БПЛА.

Позднее сообщалось, что в сторону Киева направляются шесть баллистических ракет «Искандер». Также появились сведения о двух запущенных ракетах «Кинжал» в направлении центральных областей.